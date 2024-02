GB: Thales passe un important contrat de maintenance avec la Royal Navy

( AFP / LOU BENOIST )

Thales a passé un contrat de 1,8 milliard de livres (2,1 milliards d'euros) sur 15 ans avec le ministère britannique de la Défense pour la maintenance des équipements qu'il fournit aux navires et sous-marins de la Royal Navy.

Sonars, radars, systèmes de guerre électronique... Au total, ce sont environ 10.000 équipements sur 18 types de bâtiments différents, des frégates aux chasseurs de mines en passant par les sous-marins, dont l'industriel aura à assurer la maintenance, indique Thales dans un communiqué vendredi.

"C'est la première fois au Royaume-Uni que nous parvenons à rassembler tant de contrats de soutien séparés", a affirmé Alex Cresswell, PDG de Thales UK, à quelques journalistes.

De plus en plus d'armées dans le monde optent ces dernières années pour de tels contrats-chapeaux de long terme pour la maintenance et le remplacement de leurs équipements afin d'en améliorer la disponibilité.

La Royal Navy, qui est par ailleurs affectée par des difficultés de recrutement, entend avoir une disponibilité à la mer de 80% pour ces bâtiments.

Ce contrat permettra de "réduire les délais de réparation de 100 jours en moyenne, d'approvisionnement de 44 jours en moyenne et d'améliorer la fiabilité de 10%", selon Thales, qui s'appuiera sur les outils d'intelligence artificielle et de maintenance prédictive.

Si l'accord concerne les bâtiments actuellement en service, il a vocation à s'étendre aux futurs navires et sous-marins de la Royal Navy, notamment les frégates de classe Type 26 et Type 31 ainsi que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins Dreadnought.

Thales investira également dans de nouvelles installations à quai à Devonport, Faslane, Portsmouth et Bahreïn et n'exclut pas de le faire en Australie où les déploiements de la Royal Navy sont amenés à augmenter à la faveur de la montée en puissance du pacte Aukus, liant Canberra, Londres et Washington.

Pour Thales, l'exécution du contrat représente 450 emplois répartis au Royaume-Uni, dont 150 qui doivent être créés.

La répartition du chiffre d'affaires pour Thales au cours des 15 ans du contrat sera "assez linéaire, mais avec un peu plus d'activité au cours des deux premières années", selon Alex Cresswell.