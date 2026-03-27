GB-Recul des ventes au détail en février

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé en février mais de façon moindre que prévu, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au détail ont reculé en volume de 0,4% sur le mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 0,7%.

En janvier, la croissance avait atteint 2% (révisé), soit la croissance mensuelle la plus forte depuis mai 2024.

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 2,5% en février, contre +4,8% en janvier et un consensus à +2,1%.

Ce ralentissement est lié à des conditions météorologiques exceptionnellement pluvieuses qui ont incité certains consommateurs à rester chez eux, a indiqué l'Office national de la statistique.

Le mois de mars pourrait s'annoncer difficile pour la consommation alors que la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran pèse sur le pouvoir d'achat des ménages.

(Rédigé par David Milliken, avec la contribution de James Davey, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)