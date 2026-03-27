 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Recul des ventes au détail en février
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 09:09

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé en février mais de façon moindre que prévu, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au détail ont reculé en volume de 0,4% sur le mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 0,7%.

En janvier, la croissance avait atteint 2% (révisé), soit la croissance mensuelle la plus forte depuis mai 2024.

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 2,5% en février, contre +4,8% en janvier et un consensus à +2,1%.

Ce ralentissement est lié à des conditions météorologiques exceptionnellement pluvieuses qui ont incité certains consommateurs à rester chez eux, a indiqué l'Office national de la statistique.

Le mois de mars pourrait s'annoncer difficile pour la consommation alors que la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran pèse sur le pouvoir d'achat des ménages.

(Rédigé par David Milliken, avec la contribution de James Davey, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank