GB/PMI-Le secteur privé affiche de timides signes de redressement
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 11:01

Le secteur manufacturier en Grande-Bretagne montre des signes de reprise et les pressions inflationnistes s'atténuent, mais la prudence domine toujours avant la présentation par le gouvernement du budget le mois prochain, montre une enquête publiée vendredi, qui fait espérer que les entreprises britanniques sont peut-être à un tournant.

L'indice préliminaire composite PMI S&P Global/CIPS UK, qui couvrant le secteur des services et celui manufacturier, a légèrement progressé, à 51,1 ce mois-ci contre 50,1 en septembre.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 50,6 en octobre, alors que la barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

"L'enquête flash PMI britannique d'octobre laisse espérer que septembre a été un point bas pour l'économie à partir duquel les conditions commerciales commencent à s'améliorer", explique Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

La confiance des entreprises et les nouvelles commandes ont toutes deux atteint leur deuxième niveau le plus élevé en un an, même si ces deux indicateurs continuent d'afficher une certaine faiblesse au regard des normes historiques, montre l'enquête de S&P. Les pertes d'emplois, elles, ont été les plus faibles depuis mai, toujours selon l'enquête.

Les résultats de cette enquête sont toutefois cohérents avec un rythme de croissance trimestriel de seulement 0,1%, a souligné Chris Williamson.

"Les entreprises font clairement preuve de prudence en termes de dépenses, d'investissement et d'embauche en prévision du prochain budget, dont la présentation pourrait à nouveau influencer le climat des affaires dans les mois à venir", a-t-il dit.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, devrait augmenter les impôts dans le budget prévu le 26 novembre, après avoir accru les cotisations sociales payées par les entreprises dans le budget de l'année dernière.

L'indice PMI préliminaire pour le secteur des services a atteint en octobre un sommet de deux mois, à 51,1, contre 50,8 en septembre, montre l'enquête S&P.

L'indice PMI manufacturier, quant à lui, a montré une forte amélioration, grimpant à un sommet de 12 mois, en passant de 46,2 à 49,6, malgré une baisse des exportations due en partie aux droits de douane voulus par le président américain Donald Trump.

Les prix payés par les entreprises dans les secteurs des services et manufacturier - même s'ils sont en augmentation - ont affiché leur croissance la plus faible depuis novembre 2024.

Les entreprises ont augmenté leurs prix au rythme le plus lent depuis juin.

Cela devrait être bien accueilli par la Banque d'Angleterre (BoE) qui évalue actuellement l'opportunité de reprendre son cycle d'assouplissement monétaire.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

