GB/PMI-L'activité manufacturière progresse en novembre pour la première fois depuis plus d'un an

Le secteur manufacturier britannique a enregistré en novembre sa première croissance d'activité depuis septembre 2024, soutenu par une amélioration de la demande intérieure et un moindre ralentissement des commandes en provenance de l'étranger, montre une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB, compilé par S&P Global est passé de 49,7 en octobre à 50,2 en novembre, en ligne avec une première estimation, qui dressait toutefois un tableau plus morose que celui du reste du secteur privé.

"Le mois de novembre a vu une stabilisation des nouvelles affaires après 13 mois de contraction. Les fabricants ont bénéficié de l'amélioration des ventes sur le marché intérieur, tandis que le taux de contraction des nouvelles affaires à l'exportation s'est atténué pour atteindre son niveau le plus bas depuis 12 mois", a déclaré S&P dans un communiqué.

Les données officielles britanniques les plus récentes montrent que la production manufacturière au troisième trimestre de l'année était inférieure de 1% à celle de la même période de 2024, pénalisée notamment par une cyberattaque qui a interrompu la production du constructeur automobile Jaguar Land Rover

L'enquête S&P montre que la croissance globale de l'industrie manufacturière reste faible, le secteur des biens d'investissement étant le seul où les volumes de production ont augmenté, tandis que la production de biens de consommation et de biens intermédiaires a reculé et que seules les grandes entreprises manufacturières ont fait état d'une expansion.

L'emploi a quant à lui continué de baisser, bien que le recul conjoint soit le plus faible en un an, tandis que les prix de vente des fabricants ont baissé pour la première fois depuis octobre 2023.

Les entreprises ont attribué les pertes d'emplois en partie à la hausse des coûts de la main-d'oeuvre - y compris l'augmentation de 7% du salaire minimum en avril et l'augmentation des cotisations de sécurité sociale des employeurs - ainsi qu'à la réduction des arriérés de travail.

Néanmoins, l'optimisme des entreprises a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois et certains fabricants ont exprimé l'espoir que l'utilisation des outils d'intelligence artificielle (IA) et la construction de centres de données renforceraient leur propre compétitivité ou stimuleraient la demande de leurs clients.

L'enquête a été réalisée avant la présentation par la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, de son projet de budget le 26 novembre dernier, qui prévoit une augmentation des impôts de 26 milliards de livres sterling, mais qui exempte les entreprises dans une plus large mesure que dans son premier budget d'octobre 2024.

(David Milliken ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)