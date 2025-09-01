 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GB/PMI-L'activité du secteur manufacturier ralentit en août
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 10:45

L'activité du secteur manufacturier britannique a ralenti en août après plusieurs mois de reprises en raison des inquiétudes liées aux droits de douane américains et à la hausse des impôts, a montré une enquête menée auprès des chefs d'entreprise publiée lundi.

L'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier s'est affaibli pour la première fois en cinq mois, passant de 48,0 en juillet, au plus haut depuis six mois, à 47,0. Ce chiffre est également inférieur à la première estimation de 47,3 et indique que le secteur entame son onzième mois en territoire de contraction, en-dessous de la barre des 50.

La faiblesse de la demande, les droits de douane, la hausse du coût du travail et des impôts pour les entreprises ont pesé sur les exportations et les nouvelles commandes qui se sont contractées au rythme le plus rapide en quatre mois, a détaillé S&P Global.

"Le mois d'août a été marqué par une chute brutale des nouvelles commandes des fabricants britanniques, le total des carnets de commandes et la demande étrangère ayant chuté à des rythmes parmi les plus rapides de ces deux dernières années. La faiblesse des conditions du marché, les tarifs douaniers américains et la baisse de confiance des clients ont tous contribué à la pénurie de nouveaux contrats", a déclaré Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence.

L'optimisme des entreprises manufacturières a atteint son plus haut niveau depuis six mois, mais reste inférieur à sa moyenne de long terme.

Le ratio entre les nouvelles commandes et les stocks de produits finis, souvent considéré comme un signe précurseur de changements futurs dans la production, a atteint son deuxième niveau le plus bas depuis octobre 2023.

Les entreprises ont supprimé des emplois pour le dixième mois consécutif, ce qui pourrait renforcer les inquiétudes de certains responsables de la Banque d'Angleterre (BoE) qui craignent un ralentissement brutal du marché du travail.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

