GB-Les ventes au détail progressent beaucoup plus que prévu en janvier
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 08:14

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 1,8% sur un mois en janvier, largement au-delà des attentes, selon les données officielles publiées vendredi.

Elles ont augmenté de 1,8% sur la période alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2%.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 4,5% en janvier contre un consensus de +2,8%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

