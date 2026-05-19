GB-Les salaires ont augmenté de 3,4% au cours des trois premiers mois de 2026

Les salaires hors primes ont progressé de 3,4% au Royaume-Uni au cours des trois premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l'année dernière, montrent les données officielles publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 3,4% des salaires hebdomadaires moyens après une progression de 3,6% sur les trois mois à fin février

La Banque d'Angleterre (BoE) suit de près la croissance des salaires afin d'évaluer le niveau de pression inflationniste dans l'économie, la flambée des prix de l'énergie depuis le début de la guerre en Iran ayant ajouté un nouveau motif d'inquiétude.

Toutefois, plusieurs responsables de la politique monétaire estiment que le ralentissement de la croissance des salaires observé depuis le début de l'année 2025 devrait se poursuivre en raison de l'impact de la guerre sur le recrutement et sur l'économie dans son ensemble.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)