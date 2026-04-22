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GB-Les députés votent pour interdire la vente de tabac à ceux nés après 2009
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 15:24

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par Sam Tabahriti

Toutes les personnes nées en 2009 et au-delà en Grande-Bretagne ne pourront jamais acheter légalement de cigarettes, les députés ayant adopté de nouvelles restrictions concernant le tabagisme.

Le projet de loi sur le tabac et les cigarettes électroniques relève l'âge légal pour acheter du tabac d'un an, chaque année, à compter des personnes nées le 1er janvier 2009 ou après, ce qui signifie que les tranches d'âge concernées seront soumises à une interdiction à vie.

La loi, qui doit être soumise à la sanction royale la semaine prochaine, renforce également les contrôles sur la cigarette électronique, notamment en interdisant la vente de cigarettes électroniques et de produits nicotiniques aux moins de 18 ans et en limitant la publicité, la mise en vitrine, la distribution gratuite et les remises.

Le gouvernement affirme que ces mesures contribueront à réduire le tabagisme et à empêcher les jeunes de développer une dépendance à la nicotine, allégeant ainsi la pression à long terme sur le service national de santé, NHS.

Le secrétaire d'État à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que l'adoption du projet de loi constituait un moment historique pour la santé de la nation.

"Les enfants du Royaume-Uni feront partie de la première génération sans tabac, protégés d’une vie de dépendance et de méfaits", a-t-il déclaré.

"Mieux vaut prévenir que guérir : cette réforme sauvera des vies, allégera la pression sur le NHS et contribuera à une Grande-Bretagne en meilleure santé", a-t-il ajouté.

Selon les estimations officielles, le tabagisme est responsable d'environ 64.000 décès et 400.000 hospitalisations par an en Angleterre, et coûte au NHS environ trois milliards de livres sterling (3,45 milliards d'euros) par an, les coûts économiques globaux dépassant les 20 milliards de livres sterling.

DES RÈGLES PLUS STRICTES SUR LE VAPOTAGE

Le vapotage est également devenu une priorité pour les responsables politiques, notamment en raison des inquiétudes concernant son adoption par les jeunes et la dépendance à la nicotine.

Le gouvernement a interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique ou jetables l'année dernière en raison des inquiétudes liées à leur utilisation par les jeunes et aux dommages environnementaux.

La nouvelle législation renforcera ces règles, offrant la possibilité de réglementer les arômes et les emballages des produits du tabac, de vapotage et à base de nicotine par le biais d'une législation dérivée.

Environ 10% des adultes en Grande-Bretagne, soit environ 5,5 millions de personnes, vapotent, selon l'association caritative Action on Smoking and Health.

Environ la moitié des personnes qui vapotent sont d'anciens fumeurs, tandis qu'environ 40% continuent de fumer en plus de vapoter, a indiqué l'association.

(Rédigé par Sam Tabahriti, version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

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