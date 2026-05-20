GB-L'inflation ralentit plus que prévu à 2,8% en avril

L'inflation en Grande-Bretagne a ralenti plus que prévu sur un an en avril, montrent des données officielles publiées mercredi.

Les prix à la consommation ont progressé en volume de 2,8% sur le mois après +3,3% en mars et alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 3,0%.

En rythme mensuel, les prix ont progressé en avril de 0,7%, soit également moins que prévu(consensus : +0,9%), après une hausse de 0,7% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à +2,5% sur une base annuelle et à +0,7% sur une base mensuelle, après respectivement +3,1% et +0,4% et des consensus à +2,6% et +0,8%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)