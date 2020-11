Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Cinq jours de confinement pour chaque jour de relâche à Noël Reuters • 19/11/2020 à 00:18









LONDRES, 19 novembre (Reuters) - L'Angleterre aura besoin d'imposer des mesures de confinement pendant cinq journées supplémentaires pour compenser chaque jour de relâche lors duquel les familles pourront se rassembler durant la période des fêtes de fin d'année, a prévenu mercredi une haute conseillère sanitaire du gouvernement. Susan Hopkins, directrice adjointe du service national des infections à la Santé publique d'Angleterre (PHE), a déclaré aux journalistes que le groupe consultatif scientifique pour les urgences conseillait deux jours de mesures plus strictes pour chaque jour de relâche. Toutefois l'agence gouvernementale en charge des questions d'urgence sanitaire publique a indiqué par la suite que Hopkins s'était mal exprimée et que "pour chaque jour de relâche, cinq jours de restrictions plus strictes seront potentiellement nécessaires". Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis d'assouplir les restrictions le 2 décembre, après un mois de confinement pour lutter contre une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Il a déclaré il y a deux semaines qu'il espérait que Noël serait aussi normal que possible. Le gouvernement envisage d'assouplir les règles du confinement pendant trois à cinq jours pour permettre aux familles de se réunir, a rapporté le journal The Sun mercredi. Les Britanniques pourraient ainsi se voir imposer jusqu'à 25 jours de restrictions supplémentaires pour passer 5 jours avec famille ou amis hors de leur foyer pendant la période des fêtes. (Andrew MacAskill; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)

