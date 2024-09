Gay-Lussac Gestion lance MacroSphere Global Fund

(AOF) - Gay-Lussac Gestion a dévoilé une nouvelle stratégie : MacroSphere Global Fund. " Ce fonds UCITS investit sur les devises et les obligations gouvernementales, tire profit des cyclicités économiques et financières à différentes échelles de temps et vise à surperformer l'€STR ", précise le gestionnaire d'actifs. " Diversifiant par rapport aux classes traditionnelles, il permet aux investisseurs de compléter une allocation classique avec une gestion alternative ", affirme Gay-Lussac Gestion. Cette stratégie cible une volatilité de 10-15% sur un horizon de placement recommandé de 3 ans minimum.

Au lancement, MacroSphere Global Fund a déjà collecté près de 40 millions d'euros.

Il a été développé par une nouvelle équipe, autour de Philippine Watteaux et de Loïc Cadiou. Diplômée en mathématiques de l'Imperial College of London, Philippine Watteaux bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans l'analyse des risques et la gestion d'actifs, à Londres et à Paris, chez H2O Asset Management.

Après des études à l'EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et l'ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique), au cours des 20 dernières années, Loïc Cadiou a développé de nombreuses expertises, notamment en économie et en gestion d'actifs, à Londres et à Paris, chez CPR, Amundi puis H2O Asset Management.