Gavin Spencer, dirigeant expérimenté du secteur de la biotechnologie, nommé Directeur Général de Nicox

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son Conseil d'administration a nommé Gavin Spencer, dirigeant expérimenté du secteur des biotechnologies, Directeur Général de Nicox à effet immédiat suite à sa décision de mettre fin au mandat d’Andreas Segerros.

• Plus de 25 ans d'expérience dans des fonctions stratégiques et de Business Development de premier plan, dont 6 ans en qualité de Chief Business Officer de Nicox

• Objectif stratégique prioritaire de sécuriser le financement de l'achèvement de l'étude de phase 3 Denali sur le NCX 470

• Cible la conclusion d'accords stratégiques et/ ou de partenariat, notamment une concession de licence pour le NCX 470 aux Etats-Unis