Gautam Adani cherchera à faire rejeter l'affaire de fraude de la SEC aux États-Unis

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Gautam Adani, l'une des personnes les plus riches d'Inde, va demander à un juge de rejeter la plainte pour fraude civile déposée contre lui par la Securities and Exchange Commission (SEC), ont annoncé ses avocats mardi.

Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, les avocats de Gautam Adani ont déclaré que les plaintes de la SEC étaient "inadmissiblement extraterritoriales" et qu'aucune déclaration contestée par l'autorité de régulation ne pouvait donner lieu à une action en justice. Adani et son neveu Sagar Adani, qui est également accusé, ont également contesté l'existence de preuves crédibles à l'appui du système de corruption allégué par la SEC.