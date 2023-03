GAUSSIN se renforce au Canada avec l’homologation des ATM® et APM® reconnus comme éligibles aux subventions pour l’achat et la location de véhicules propres

GAUSSIN, pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce que ses véhicules ATM® et APM®, destinés respectivement aux activités logistiques et portuaires, ont été homologués par le ministère des Transports du Canada et par le ministère des Transports du Québec. L’achat et la location de ces véhicules, reconnus comme des véhicules participant à la décarbonation du secteur des transports, seront favorisés par l’octroi de subventions jusqu’à 100 000$ (autour de 73 000 US$) au niveau fédéral. Au Québec, la subvention s’élève à 105 000$ (77 000 US$) pour l’APM® et 85 000$ (62 000 US$) pour l’ATM®. Ces subventions fédérales et provinciales peuvent être cumulées, pour des clients basés au Québec.