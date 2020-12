GAUSSIN et ROBOTIC RESEARCH annoncent un accord stratégique pour collaborer sur la technologie des véhicules autonomes en Amérique du Nord

L'objectif est d'équiper les véhicules FULL ELEC et Hydrogènes GAUSSIN avec les kits de conduite autonome de Robotic Research



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, et Robotic Research LLC, un leader mondial dans la fourniture de technologies autonomes, annoncent un accord stratégique pour collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs.

L'objectif d'un déploiement à grande échelle de la technologie des véhicules autonomes



GAUSSIN, leader dans le domaine des déploiements de véhicules électriques et autonomes sans émission, a choisi d'étendre ses propres capacités de conduite autonome, primées à l'international, avec Robotic Research. Le Groupe peut s'appuyer sur la technologie éprouvée de Robotic Research, leader du secteur, basée sur l'intelligence artificielle, associée à sa vaste expérience dans la fourniture d'applications de conduite autonome pour des clients de la communauté de la défense et du renseignement, y compris le ministère américain de la défense.



GAUSSIN a développé une gamme complète de véhicules lourds à batterie électrique et à pile à combustible pour ses principaux segments de transport cibles, à savoir les centres logistiques, les ports, les aéroports et les villes intelligentes.