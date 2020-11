GAUSSIN et PLUG POWER annoncent un partenariat stratégique pour développer ensemble des véhicules de transport à hydrogène pour les marchés américains et européens

Une nouvelle étape dans l'objectif d'un écosystème logistique décarboné au moyen de l'hydrogène vert



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), l'un des principaux fournisseurs de moteurs à hydrogène et de solutions de ravitaillement permettant la mobilité électrique, annoncent un partenariat visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport Gaussin motorisés par ProGen avec l'objectif de décarboniser l'écosystème logistique. Les solutions intégrées, allant des tracteurs pour terminaux Gaussin alimentés par ProGen aux véhicules autonomes, utiliseront de l'hydrogène vert produit par la meilleure solution d'électrolyseur PEM de Plug Power.



Un lancement commercial des premiers véhicules prévu début 2021



Gaussin, un pionnier des véhicules logistiques à hydrogène, dispose de plus de deux décennies d'expérience dans le déploiement de véhicules sans émissions en Europe, au Moyen-Orient et en Asie dans les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports.