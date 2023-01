GAUSSIN annonce la tenue de son assemblée générale des actionnaires le 7 février 2023

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire le 7 février 2023 à 11h00 au siège de la société au 11, rue du 47ème Régiment d’Artillerie, Héricourt 70400.



La convocation et les résolutions qui seront soumises à l’assemblée générale ont été publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°1 le 2 janvier 2023. Elles peuvent être consultées ici.



Vous pourrez voter sur les résolutions par Internet ou par courrier. Les modalités pour le vote sont détaillées ci-après.



L’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 2 janvier 2023 vous donne accès à l’ordre du jour de l’Assemblée et aux résolutions qui seront soumises à votre vote, ainsi qu’aux principales modalités de participation, de vote et d’exercice de vos droits. Si vous n’avez pas reçu l’ensemble de ces documents, vous pouvez les récupérer auprès de votre intermédiaire financier.



La documentation relative à l’Assemblée Générale Extraordinaire est également disponible sur le site internet de la société, www.gaussin.com, dans la rubrique « Shareholder / Annual general meetings ».