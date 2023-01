GAUSSIN annonce la publication du rapport de Kepler Cheuvreux sur les perspectives du Groupe

GAUSSIN (Euronext Growth ALGAU – FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligente, annonce faire l’objet d’un rapport de Kepler Cheuvreux, une société de services financiers européenne, indépendante et de premier plan, spécialisée en Recherche, Exécution, Fixed Income et Crédit, Solutions Structurées, Corporate Finance et Asset Management.



Le rapport, intitulé Pedal to the Metal*, dresse les atouts et les défis avec lesquels GAUSSIN doit composer et souligne le fort potentiel du Groupe. Publié le 30 janvier 2023, le rapport est disponible sur le site internet www.keplercheuvreux.com/fr/ dans la section « Research Hub Public Access ».