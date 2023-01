GAUSSIN annonce la nomination de Sophie Burcklen au Conseil d’administration de METALLIANCE

GAUSSIN (Euronext Growth ALGAU - FR0013495298) et sa filiale METALLIANCE (Euronext Access MLETA - FR0010492181), annoncent la nomination de Sophie Burcklen au Conseil d’administration de METALLIANCE. Elle rejoint les autres administrateurs de la société : Christophe Gaussin, Brice Chambard, Jean-Paul Meunier et Jean-Claude Cothenet, qui préside le Conseil d’administration.



Elle apportera au sein du conseil d’administration une excellente compréhension et expérience des défis informatiques et technologiques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui ainsi que les bonnes pratiques apprises à Sciences Po sur les attentes et le rôle du conseil d’administration et les enjeux CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) à venir.