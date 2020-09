GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature, via G.A.M.E. (Gaussin Advanced Mobility Electric), sa joint-venture avec Al Attiya Motors, d'un accord avec l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) pour l'installation dans la zone franche de Ras Bufontas de deux unités d'assemblage des véhicules électriques Gaussin et du siège de G.A.M.E. Cet accord fait suite à la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. (cf le communiqué du 16 juillet 2020) portant sur les véhicules électriques Gaussin dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities.



La première usine d'assemblage de véhicules électriques au Qatar



La cérémonie de signature, qui a eu lieu dans le parc d'innovation commerciale de la zone franche de Ras Bufontas, a été suivie par SE le ministre d'État et président de QFZA Ahmad bin Mohamed al-Sayed, Abdul Aziz al-Attiya, Président d'Al Attiya Motors and Trading Company, Christophe Gaussin, PDG de la société Gaussin (par video-conférence depuis la France) et Lim Meng Hui, PDG de QFZA.



L'accord a été signé entre M. Abdulla Al Misnad, directeur général adjoint de l'Autorité des zones franches du Qatar, M. Abdul Aziz Al Attiya, président d'Al Attiya Motors and Trading Company, et M. Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, par visioconférence depuis la France.