GAUSSIN a été sélectionné pour participer à « La Grande Exposition du Fabriqué en France » au palais de l’Elysée les 1er et 2 juillet 2023

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce avoir candidaté avec succès pour participer à la 3ème édition de « La Grande Exposition du Fabriqué en France », qui se tiendra au Palais de l’Elysée à Paris les 1er et 2 juillet prochain. À l’occasion de cet événement, parrainé par le Président de la République Emmanuel Macron, cent entreprises en provenance de toute la France présenteront au grand public et à la presse leurs produits Made in France.



Le Groupe a été retenu parmi plus de 2 400 candidats issus de toute la France et exposera son tracteur logistique hydrogène ATM®-H2