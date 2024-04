Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gascogne: baisse des résultats 2023, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Le groupe papetier Gascogne a fait état hier de résultats en baisse au titre de l'exercice 2023, pénalisé par le tassement de la demande et la normalisation des stocks de ses clients.



Après la forte croissance enregistrée en 2022 (+15%), l'année 2023 a été marquée par un ralentissement progressif de la dynamique commerciale, explique la société landaise dans un communiqué.



Son chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 411,2 millions d'euros, en recul de 10,6% par rapport à 2022.



L'Ebitda s'établit de son côté à 40 millions d'euros, en retrait de 26,8% par rapport à l'année record 2022, un résultat qui constitue malgré tout sa deuxième meilleure performance en plus de 20 ans.



Si le groupe dit ne pas attendre de reprise commerciale avant le second semestre 2024, il fait remarquer que le premier trimestre a semblé marquer une 'inflexion', avec plusieurs signaux positifs.



Gascogne souligne néanmoins que le contexte géopolitique et économique mondial, ainsi que les évolutions des prix des matières premières, des coûts de transport et des énergies demeurent des 'points de vigilance'.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action chutait de plus de 7% mercredi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées GASCOGNE Euronext Paris -17.39%