Gap voit ses actions augmenter grâce à des projets de lancement d'une ligne de produits de beauté et de soins personnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société de vêtements Gap GAP.N augmentent de 2,5 % à 23,17 $

** La société annonce qu'elle offrira désormais des produits de beauté et de soins personnels cet automne, y compris certains sous la marque Old Navy

** Le mouvement est de compenser la hausse des tarifs douaniers et la faiblesse de la demande en augmentant les actions au-delà de l'activité principale d'habillement

** Les produits comprennent des soins de la peau, du maquillage et des soins capillaires, la plupart des articles étant à moins de 25 $, selon un rapport du WSJ

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action GAP a baissé de 4,4 % depuis le début de l'année