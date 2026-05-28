Gap revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la baisse des dépenses discrétionnaires

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Le distributeur de vêtements Gap GAP.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signe des difficultés rencontrées par les Américains, dont le budget est serré et qui réduisent leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société, qui est en pleine restructuration, a rejoint le fabricant de produits de luxe abordables Tapestry TPR.N dans ses prévisions d'une faible croissance des ventes pour le trimestre en cours, en raison d'une demande sous pression pour ses marques, notamment Old Navy.

Gap a toutefois relevé ses prévisions de bénéfice annuel, car elle table sur un allègement d'environ 80 millions de dollars des droits de douane, qui devrait stimuler la marge brute et le résultat d'exploitation au cours de l'exercice 2026.

La société a également indiqué avoir restitué 464 millions de dollars de liquidités à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes au cours du premier trimestre de l'exercice.

La confiance des consommateurs aux États-Unis a chuté à un niveau historiquement bas en mai et l'inflation a enregistré sa plus forte hausse en trois ans, ce qui souligne la pression croissante sur les ménages, qui cherchent à puiser dans leurs économies et à réduire leurs dépenses pour les articles non essentiels.

Gap a vu les ventes trimestrielles de sa marque Athleta reculer pour un trimestre supplémentaire, tandis que celles d'Old Navy ont progressé à un rythme plus lent.

La société, qui est en pleine restructuration sous la direction de son directeur général Richard Dickson, a ajouté de nouveaux modèles, tels que des shorts de course à taille haute et des pantalons en lin à jambes droites, afin d'attirer les clients.

Gap prévoit une hausse de ses ventes de 1 % à 2 % pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 2 % à 3 %.

Elle prévoit également que les ventes du deuxième trimestre resteront stables ou baisseront de 1 %, alors que les analystes tablaient sur une croissance d'environ 2,1 % pour atteindre 3,80 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 3,50 milliards de dollars est inférieur aux estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 3,52 milliards de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 2,30 et 2,40 dollars, contre une prévision antérieure d'environ 2,20 à 2,35 dollars par action.