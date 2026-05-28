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Gap recule après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel ; American Eagle chute malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action du distributeur de vêtements Gap

GAP.N recule d'environ 14 % à 21,54 $ dans les échanges après la clôture; celle du fabricant de vêtements American Eagle

AEO.N chute d'environ 11 % à 16,05 $

** GAP révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, tablant désormais sur une croissance de 1 % à 2 % contre 2 % à 3 % précédemment, en raison de la pression sur les dépenses discrétionnaires

** Annonce un bénéfice ajusté de 0,38 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 0,37 $ par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 3,50 milliards de dollars, est inférieur aux attentes de 3,52 milliards de dollars

** GAP table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 1 % à 2 % pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 2 % à 3 %

** AEO annonce un bénéfice ajusté de 0,14 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 0,12 $ par action - données LSEG

** Son chiffre d'affaires trimestriel de 1,20 milliard de dollars dépasse les prévisions de 1,19 milliard de dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, ce qui témoigne d'une demande des consommateurs prudente

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action GAP recule d'environ 2 % et celle d'AEO d'environ 32 % depuis le début de l'année

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