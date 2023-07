Gap: nouveau DG pour la marque de yoga Athleta information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 16:51

(CercleFinance.com) - Gap a annoncé lundi avoir choisi Chris Blakeslee en tant que nouveau directeur général d'Athleta, sa marque de vêtements féminins pour le yoga.



Dans un communiqué, le groupe d'habillement indique que Chris Blakeslee était, depuis 2017, le patron d'Alo Yoga, une entreprise dont il a contribué à faire passer le chiffre d'affaires annuel au-dessus du cap du milliard de dollars en 2022.



Le nouveau dirigeant rejoindra Athleta en date du 7 août.



Créée en 1998 et reprise par Gap en 2008, la marque Athleta - qui propose des vêtements faits pour le yoga et l'entraînement, mais aussi pour le voyage et la détente - compte aujourd'hui plus de 250 magasins aux Etats-Unis et au Canada.



Son chiffre d'affaires sur l'exercice écoulé a atteint 1,4 milliard de dollars, soit environ 10% des revenus totaux consolidés du groupe Gap, qui exploite aussi les marques Old Navy et Banana Republic.



Le titre Gap était en hausse de 4% lundi matin à la Bourse de New York suite à cette nomination.