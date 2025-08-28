Gap manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande de vêtements et met en garde contre les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 11-12, mise à jour des actions) par Neil J Kanatt

Gap GAP.N a annoncé jeudi des ventes comparables inférieures aux estimations de Wall Street, les clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires, et a déclaré que les droits de douane américains vont réduire ses marges au cours du trimestre actuel.

Les actions de la société ont baissé d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

L'inflation des prix et l'incertitude découlant de la politique commerciale de l'administration Trump ont freiné les dépenses de consommation, mettant à l'épreuve les efforts de redressement du directeur général Richard Dickson pour revitaliser ses marques.

Pour le trimestre clos le 2 août, les ventes comparables de Gap ont augmenté de 1%, manquant les estimations d'une croissance de 2,26%, tandis que les ventes nettes ont légèrement augmenté à 3,73 milliards de dollars, presque en ligne avec les estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Au cours du trimestre, les ventes nettes des marques moins chères Old Navy et Gap ont augmenté de 1 % chacune. En revanche, les ventes des marques plus chères Banana Republic et Athleta ont chuté. Les ventes de la marque de vêtements de loisir ont poursuivi leur déclin, chutant de 11 %.

"Dickson a tenu sa promesse de revigorer la marque Gap, mais il reste à voir s'il peut faire de même pour Athleta, dont les ventes continuent de baisser", a déclaré Sky Canaves, analyste chez EMarketer.

Gap, comme ses rivaux American Eagle AEO.N et Levi Strauss

LEVI.N , a mis en avant sa ligne de denim avec une nouvelle campagne virale "Better in Denim" mettant en scène le groupe de filles mondial KATSEYE afin de stimuler les ventes.

Cette campagne intervient quelques semaines après la campagne "Great Jeans" d'American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney.

La société prévoit désormais une marge d'exploitation annuelle comprise entre 6,7 % et 7 %, contre 7,4 % en 2024.

Ces prévisions tiennent compte d'un impact tarifaire de l'ordre de 100 à 110 points de base, soit un impact de 150 à 175 millions de dollars.

Canaves a déclaré que les marges bénéficiaires de l'entreprise pourraient se détériorer au fur et à mesure que l'année avance.

"L'impact des tarifs douaniers, combiné à un environnement fortement promotionnel pendant les fêtes, réduira encore les marges.

En mai, Gap a annoncé des coûts liés aux droits de douane de 250 à 300 millions de dollars et s'est fixé pour objectif d'atténuer plus de la moitié de ce montant tout en s'efforçant de réduire son exposition aux pays frappés par des droits de douane élevés sur les importations vers lesÉtats-Unis.