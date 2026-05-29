Gap et American Eagle ne parviennent pas à rassurer les investisseurs quant à la demande de vêtements ; leurs actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de détails issus de l'appel au paragraphe 5) par Anuja Bharat Mistry

Gap GAP.N a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel jeudi , tandis qu'American Eagle Outfitters AEO.N a maintenu ses prévisions de ventes comparables annuelles, ce qui n'a pas suffi à rassurer les investisseurs, la prudence des consommateurs américains continuant de peser sur la demande de vêtements.

Les actions de Gap ont plongé d'environ 15 % en séance prolongée, tandis que celles d'American Eagle ont chuté de près de 11 %.

L'inflation a enregistré sa plus forte hausse en trois ans, tandis que la confiance des consommateurs a chuté à un niveau historiquement bas en mai , soulignant la pression croissante qui pèse sur les ménages, qui cherchent à puiser dans leurs économies et à réduire leurs dépenses pour les articles non essentiels, notamment les vêtements et les accessoires.

Gap et American Eagle ont toutes deux subi des pressions dans certaines catégories de vêtements saisonniers pour femmes, qui continuent de peser sur leurs performances au cours du trimestre actuel.

Gap, qui est en pleine restructuration, a déclaré que les résultats d'Old Navy avaient été affectés par sa catégorie de robes pour femmes, où l'exécution n'a pas été à la hauteur et n'a pas trouvé d'écho auprès des clientes. La société prévoit des ventes faibles pour le trimestre en cours et continue de s'attendre à subir l'impact de la hausse des coûts du carburant provoquée par le conflit au Moyen-Orient .

« À l'entame du deuxième trimestre, l'activité saisonnière des robes pour femmes continue d'afficher des résultats inférieurs aux attentes », a déclaré le directeur général Richard Dickson lors de la conférence téléphonique post-résultats.

Par ailleurs, American Eagle a indiqué quela baisse de la demandede bas pour femmes avait entraîné une baisse des ventes trimestrielles,affectées par les changements de style et un printemps plus froid.

« Les consommateurs à faibles revenus ne s'en sortent pas aussi bien que les autres... Le secteur de l'habillement souffre d'une concurrence excessive et d'une surproduction, mais il s'agit là de problèmes chroniques qui n'ont rien à voir avec le niveau des dépenses de consommation », a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

En début de semaine, Abercrombie & Fitch ANF.N et Bath & Body Works BBWI.N ont réussi à résister au ralentissement grâce à la résilience des dépenses des consommateurs aisés dans uneéconomie en forme de K.

Mais lesgrandes enseignes Walmart WMT.O et Target TGT.N ont mis en garde contre un ralentissement des dépenses la semaine dernière.

Gap prévoit une hausse de 1 % à 2 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, contre une croissance de 2 % à 3 % dans ses prévisions précédentes. Cependant, Gap a relevé ses prévisions de bénéfice annuel, tablant sur un allègement tarifaire d'environ 80 millions de dollars tout en tenant compte de l'incertitude économique générale.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 2,30 et 2,40 dollars, contre une prévision antérieure de 2,20 à 2,35 dollars par action.

Si American Eagle a réitéré ses prévisions annuelles de ventes comparables et de bénéfice d'exploitation, la société s'attend à une contraction de sa marge brute pour le trimestre en cours, après avoir signalé une hausse de 27 % de ses stocks au premier trimestre.