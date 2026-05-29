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Gap et American Eagle en baisse alors que les difficultés rencontrées par les marques font reculer les prévisions annuelles
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Gap revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, tandis qu'American Eagle maintient ses perspectives

* Les analystes soulignent que la marque Old Navy de Gap et American Eagle constituent les principaux points faibles

* Le titre Gap recule de 17 %, celui d'American Eagle de 12 %

(Mise à jour des cours de l'action, ajout de détails aux paragraphes 3 et 16) par Akriti Shah et Neil J Kanatt

29 mai - Les actions de Gap GAP.N et d'American Eagle Outfitters AEO.N ont chuté de plus de 12 % vendredi après que les deux détaillants ont publié des prévisions décevantes , signalant une pression croissante sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs.

La société mère d'Old Navy a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles alors qu'elle s'efforce de redresser la barre, tandis qu'American Eagle a maintenu ses prévisions mais a émis des réserves sur ses marges brutes à court terme, les deux entreprises signalant une faiblesse dans certaines catégories de vêtements pour femmes.

L'action Gap est en passe de connaître sa pire journée depuis un an. Une pression plus générale s'est également fait sentir en Europe, les actions de H&M cotées à Stockholm HMb.ST ayant chuté d'environ 1 % plus tôt vendredi.

Ces résultats soulignent un fossé grandissant dans les dépenses de consommation, avec un moral des consommateurs au plus bas, la guerre en Iran contraignant les ménages à faibles revenus à réduire leurs dépenses, alors même que les consommateurs à revenus élevés restent disposés à dépenser de manière sélective.

Plus tôt cette semaine, Abercrombie & Fitch ANF.N et Bath & Body Works BBWI.N ont publié de solides résultats trimestriels, indiquant un appétit continu des consommateurs américains pour des petits plaisirs abordables.

« Les perspectives modérées de Gap sont décevantes dans un contexte où la consommation s'est montrée relativement résiliente tout au long du premier trimestre de l'exercice fiscal, d'une manière générale », a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory.

Selon les analystes, les difficultés de Gap se sont concentrées sur Old Navy, où les vêtements saisonniers pour femmes, notamment les robes, n’ont pas séduit les clientes. Les analystes de BTIG ont qualifié Old Navy de « facteur déterminant ».

Cependant, certains analystes ont estimé que l'entrée de l'entreprise dans le secteur des produits de beauté, qui offre des marges plus élevées, pourrait aider Gap à long terme.

American Eagle a également rencontré des difficultés, la bonne santé d’Aerie n’ayant pas suffi à compenser la faiblesse de sa marque principale, les bas pour femmes ayant souffert de l’évolution des tendances et d’un printemps plus froid.

La société a récemment lancé une nouvelle campagne avec l'actrice Sydney Sweeney pour attirer les consommateurs de la génération Z, un an après qu'une publicité virale et controversée mettant en scène Sweeney ait alimenté une remontée du cours de l'action.

Les analystes de Barclays ont toutefois averti qu'il pourrait être difficile de réitérer le succès de l'année dernière, même si les dépenses marketing devraient se reproduire au cours du trimestre actuel.

La marque American Eagle reste largement à la traîne par rapport à Aerie, remettant en question les prévisions d’amélioration, malgré les projets de la marque visant à corriger son assortiment pour femmes en vue de la rentrée scolaire, a ajouté Telsey.

Gap se négocie actuellement à 10,30 fois ses bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 9,70 fois pour American Eagle et 7,43 fois pour Abercrombie & Fitch ANF.N , selon les données de LSEG.

American Eagle a chuté de 19 % vendredi, portant ses pertes sur 2026 à 32 %. Gap affichait une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année à la clôture de jeudi.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 17:27:14.

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