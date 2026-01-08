Gap en hausse après le relèvement de la note d'UBS à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier -
** Les actions du fabricant de vêtements Gap GAP.N ont augmenté de 5,6 % à 28,09 $
** UBS relève la note de "neutre" à "achat"; augmente les prévisions de 26 $ à 41 $
** La société de courtage estime que l'activité principale restera solide, que les activités liées aux produits de beauté et aux sacs à main commenceront à générer des revenus au cours de l'exercice 2026 et augmenteront au cours de l'exercice 2027, et que la marque Athleta s'améliorera
** La société ajoute que "GAP a connu une forte saison des fêtes"
** 13 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; la prévision médiane est de 29,33 $ - données compilées par LSEG
** GAP en hausse de 8,3 % en 2025
