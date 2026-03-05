 Aller au contenu principal
Gap en baisse après des prévisions de bénéfices annuels ajustés inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du fabricant de vêtements Gap GAP.N ont baissé de 8 % à 24,95 $ après la fermeture de la bourse ** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations, en raison de la pression sur les marges due aux tarifs douaniers

** Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 2,20 et 2,35 dollars, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes (2,32 dollars), selon les données du LSEG

** La société voit un impact de 200 points de base des tarifs d'importation aux États-Unis sur les marges brutes du 1er trimestre

** La société annonce une croissance des ventes à magasins comparables de 3% au 4ème trimestre, en deçà des estimations d'une hausse de 3,08%

** GAP a augmenté de 8,3% en 2025

