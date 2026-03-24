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GameStop voit ses ventes reculer face à la transition vers le numérique
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 22:02

Le distributeur de jeux vidéo continue de souffrir de la montée des ventes dématérialisées. Malgré des efforts de réduction des coûts, son chiffre d'affaires a nettement reculé sur le trimestre des fêtes.

GameStop a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 1,10 milliard de dollars contre 1,28 milliard un an plus tôt. Cette contraction reflète les difficultés du modèle de distribution physique face à l'essor des téléchargements numériques, du streaming et des services par abonnement. Les éditeurs privilégient de plus en plus ces canaux, réduisant le rôle des magasins traditionnels dans la chaîne de distribution des jeux vidéo. Dans ce contexte, le titre GameStop affiche une baisse de 1%

Pour préserver sa rentabilité, l'entreprise a engagé des mesures de réduction des coûts, avec des dépenses administratives et commerciales en recul à 241,5 millions de dollars contre 282,5 millions un an auparavant. GameStop tente également de diversifier ses activités, notamment en misant sur les cartes à collectionner et les produits dérivés, devenus un segment important de sa stratégie.

Les ventes de matériel et accessoires ont particulièrement souffert, chutant à 535,6 millions de dollars contre 725,8 millions un an plus tôt. Le groupe a néanmoins dégagé un bénéfice net de 127,9 millions de dollars, légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Par ailleurs, GameStop a annoncé envisager la cession de ses activités en France et doit soumettre aux actionnaires un plan de rémunération pouvant atteindre 35 milliards de dollars pour son dirigeant.

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