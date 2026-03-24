GameStop voit ses ventes reculer face à la transition vers le numérique
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 22:02
GameStop a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 1,10 milliard de dollars contre 1,28 milliard un an plus tôt. Cette contraction reflète les difficultés du modèle de distribution physique face à l'essor des téléchargements numériques, du streaming et des services par abonnement. Les éditeurs privilégient de plus en plus ces canaux, réduisant le rôle des magasins traditionnels dans la chaîne de distribution des jeux vidéo. Dans ce contexte, le titre GameStop affiche une baisse de 1%
Pour préserver sa rentabilité, l'entreprise a engagé des mesures de réduction des coûts, avec des dépenses administratives et commerciales en recul à 241,5 millions de dollars contre 282,5 millions un an auparavant. GameStop tente également de diversifier ses activités, notamment en misant sur les cartes à collectionner et les produits dérivés, devenus un segment important de sa stratégie.
Les ventes de matériel et accessoires ont particulièrement souffert, chutant à 535,6 millions de dollars contre 725,8 millions un an plus tôt. Le groupe a néanmoins dégagé un bénéfice net de 127,9 millions de dollars, légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Par ailleurs, GameStop a annoncé envisager la cession de ses activités en France et doit soumettre aux actionnaires un plan de rémunération pouvant atteindre 35 milliards de dollars pour son dirigeant.
Valeurs associées
|22,840 USD
|NYSE
|-0,83%
A lire aussi
-
Le nouveau gouvernement d'extrême droite de José Antonio Kast a retiré mardi le soutien du Chili à la candidature de l'ancienne présidente socialiste Michelle Bachelet au poste de secrétaire générale de l'ONU. L'ex-cheffe de l'Etat chilienne (2006-2010 et 2014-2018) ... Lire la suite
-
Donald Trump a semblé mardi optimiste sur les chances de parvenir à un accord avec l'Iran, ce qui n'a pas empêché les échanges de frappes de se poursuivre, notamment entre Israël et Téhéran, au 25e jour de la guerre qui embrase le Moyen-Orient. Iran et Etats-Unis ... Lire la suite
-
Israël a annoncé mardi qu'il allait s'emparer d'une large zone du sud du Liban pour assurer sa sécurité, alors qu'il poursuit ses frappes sur le reste du territoire et que le Hezbollah pro-iranien bombarde Israël. Depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre ... Lire la suite
-
Les sociaux-démocrates de la Première ministre Mette Frederiksen arriveraient en tête des législatives mardi au Danemark, malgré un net recul, et sans atteindre la majorité absolue avec les autres partis de gauche, selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer