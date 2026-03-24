GameStop enregistre une baisse de 14 % de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de l'évolution des jeux numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GameStop GME.N a annoncé mardi une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, signe que son commerce de détail en difficulté continue d'être soumis à une forte pression du fait de l'évolution de l'industrie du jeu vidéo vers les téléchargements numériques et de la baisse de la demande des consommateurs.

GameStop, dont le siège se trouve à Grapevine, au Texas, a longtemps lutté pour s'adapter à l'évolution rapide de l'industrie du jeu vidéo, alors que les préférences des consommateurs s'éloignent de l'achat de jeux physiques au profit des téléchargements numériques, de la diffusion de jeux en continu et des achats en ligne.

Les grands éditeurs privilégient de plus en plus les ventes numériques et les services d'abonnement, contournant complètement les canaux de vente au détail physiques.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 janvier s'est élevé à 1,10 milliard de dollars, contre 1,28 milliard de dollars il y a un an.

Sous la direction du directeur général Ryan Cohen, GameStop s'est efforcé de réduire les coûts et de rationaliser les opérations afin de garantir la rentabilité de l'entreprise.

Le directeur général a déclaré que GameStop avait modifié sa stratégie, passant d'une dépendance à l'égard du matériel et des logiciels à une concentration "significative" sur les cartes à collectionner et les objets à collectionner.

Les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 241,5 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse par rapport aux 282,5 millions de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

GameStop a déclaré avoir signé un accord relatif à la vente potentielle de ses activités en France à un acheteur, dans un document déposé mardi. En janvier, la vedette des "mèmes actions" a dévoilé un plan de rémunération basé sur la performance d'environ 35 milliards de dollars pour Ryan Cohen, qui lui accorderait des options pour acheter plus de 171,5 millions d'actions de GameStop. Les actionnaires devraient se prononcer sur ce plan lors d'une assemblée extraordinaire prévue en mars ou en avril.

GameStop a enregistré une baisse des ventes de matériel et d'accessoires, qui comprennent les jeux vidéo neufs et d'occasion, à 535,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre 725,8 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net s'élève à 127,9 millions de dollars pour le trimestre, contre 131,3 millions de dollars l'année précédente.