GameStop chute après le dépôt d'un programme d'émission de titres diversifiés
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** L'action mème GameStop GME.N en baisse de 4% en pré-marché à 26,12$ après le dépôt d'un programme d'émission de titres diversifiés ** Le distributeur de jeux vidéo basé à Grapevine, au Texas, a déclaré qu'il pourrait vendre une combinaison de titres, y compris des actions ordinaires et privilégiées et de la dette pour un montant non divulgué, selon le dépôt ** La société prévoit d'utiliser le produit net de toute vente à des fins générales,"y compris la réalisation d'investissements conformément à notre politique d'investissement et d'acquisitions potentielles"

** La société a ~447,7 actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars à la clôture de jeudi ** Le 9 septembre, GME a fait état d'un bond de 22% en glissement annuel du chiffre d'affaires total du T2 , grâce à de fortes ventes dans son segment matériel et objets de collection, alors qu'elle est confrontée à une forte concurrence de la part des plus grands détaillants et des plateformes de commerce électronique ** En mars, son conseil d'administration a approuvé l'ajout du bitcoin en tant qu'actif de réserve de trésorerie, imitant la stratégie de Strategy MSTR.O .

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de GME ont grimpé d'environ 15 % depuis le rapport du deuxième trimestre, ce qui leur a fait perdre 13 % depuis le début de l'année

Gamestop
