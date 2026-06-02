GameStop annonce une hausse de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoile un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars

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GameStop GME.N a annoncé mardi une hausse de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel et a indiqué que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 2 milliards de dollars.

L'action de la société a bondi de 9% en séance prolongée.