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Gameloft porte le CA trimestriel de Vivendi
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 08:02

Vivendi affiche un chiffre d'affaires de 69 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en hausse de 1,3% à taux de change et périmètre constants, "portée par Gameloft qui poursuit, avec succès, son développement dans un secteur du jeu vidéo morose".

Gameloft a réalisé un chiffre d'affaires de 68 MEUR, dont 35 MEUR dans le segment PC/Consoles et 33 MEUR dans le segment Mobile. Le segment PC/Consoles a progressé de 11% à taux de change et périmètre constants.

Gameloft sortira 2 nouveaux jeux en 2026 sur PC et Consoles : Nickelodeon Extreme Tennis : Next !, en collaboration avec Paramount et Nickelodeon, pour fin mai, et Bluey's Happy Snaps, en collaboration avec la BBC, pour cet automne.

Vivendi rappelle en outre avoir acquis fin mars les publications luxe et lifestyle de Prisma Media et lancé V Collection, nouvelle filiale qui contribuera donc à son chiffre d'affaires consolidé à compter du 2e trimestre 2026.

Enfin, le groupe affiche une valeur de son portefeuille de participations cotées en baisse à 4,43 MdsEUR au 31 mars 2026, contre 5,53 MdsEUR au 31 décembre 2025, en raison de la dégradation du cours de bourse d'Universal Music Group.

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