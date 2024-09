GAM recrute une responsable de la distribution pour la Péninsule ibérique

GAM Investments vient de recruter Patricia López Molina en tant que responsable de la distribution en Péninsule ibérique, sous la direction de Rossen Djounov, responsable mondiale des solutions clients. L’intéressée sera basée à Madrid, où la société de gestion suisse dispose de bureaux depuis 2010.

Avant de rejoindre GAM, Patricia López Molina travaillait pour Trea AM et Anta AM.