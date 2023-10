GAM désigne son nouveau directeur général

Fraîchement élu, le conseil d’administration de GAM Holding a nommé Elmar Zumbuehl directeur général, avec effet immédiat. L’intéressé, qui était jusqu’à présent directeur des risques et membre du comité de direction de la société de gestion, était le candidat choisi par Newgame, le groupement d’investisseurs détenant 9,6% de GAM, après le retrait de son premier candidat, Randel Freeman.

Elmar Zumbuehl est bien connu de GAM puisqu’il y travaille depuis 2010. Avant cela, il était chez Julius Baer où il a occupé diverses positions. Il succède à Peter Sanderson, qui était directeur général de GAM depuis septembre 2019.

« Cette nomination renforce la stabilité de l’entreprise qui est assurée par l’engagement de financement de 100 millions de francs suisses de notre actionnaire principal Rock Investment SAS », a déclaré Antoine Spillmann, le nouveau président de GAM Holding. « Elmar possède la bonne combinaison d’expérience et d’expertise opérationnelle, ainsi qu’une connaissance approfondie de GAM pour diriger l’entreprise. Sous sa direction, nous comptons nous appuyer sur l’héritage de GAM et sur ses solides performances en matière d’investissement pour remettre GAM sur la voie de la réussite et de la croissance, ce qui créera de la valeur à long terme pour nos clients, nos employés et les autres parties prenantes », poursuit-il. Après des années de difficultés, GAM pensait cette année avoir trouvé un sauveur en Liontrust Asset Management , qui proposait de le racheter. Mais l’offre d’acquisition de la société de gestion britannique a été contestée par le groupe d’investisseurs réunis au sein de Newgame, lequel a pris la main sur la société suisse depuis l'échec de l’opération en août.

« Nous sommes maintenant très bien placés pour entamer un nouveau chapitre chez GAM et aider les gérants de portefeuille et les autres collègues à continuer à fournir les meilleures performances d’investissement possibles et un service à la clientèle exemplaire », annonce-t-il.

Laurence Marchal