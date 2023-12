GAM annonce des pertes pour 2023 et de futurs partenariats

GAM a annoncé ce jeudi 14 décembre, au matin, qu’il va publier une perte sous-jacente avant impôts comprise entre 45 et 50 millions de francs suisses au titre de 2023, une année qui aura été marquée par une bataille pour son contrôle et une reprise en main par le groupe d’investisseurs Newgame . Il s’agit d’une dégradation par rapport aux 42,8 millions de francs enregistrés sur l’ensemble de 2022. La perte nette IFRS après impôts doit ressortir entre 105 et 110 millions de francs suisses en 2023, contre 309,9 millions en 2022.

La marge moyenne des frais de gestion pour l’exercice 2024 devrait se réduire à environ 45 points de base, indique encore la société de gestion.

Parallèlement, GAM annonce une nouvelle stratégie, fondée sur quatre piliers et soutenue par son actionnaire principal NJJ Holding (qui fait partie de Newgame), « afin d’assurer une croissance et une rentabilité durables ». Premièrement, la société de gestion suisse compte se concentrer sur les clients des marchés principaux existants. Ensuite, elle veut amplifier et développer les stratégies actives de base en matière d’actions, d’obligations et d’actifs multiples en investissant dans les talents et les idées d’investissement. Troisièmement, GAM entend se diversifier dans de nouveaux domaines de produits d’investissement et développer l’offre de gestion de patrimoine en s’appuyant sur son héritage en matière de gestion active et en établissant des partenariats stratégiques. Enfin, le dernier pilier est d’améliorer l’efficacité en réduisant la complexité pour se concentrer sur les capacités de gestion d’investissement de GAM.

Un rachat d’actions

Plus précisément, dans le cadre de cette nouvelle stratégie, GAM prévoit en 2024 de conclure de nouveaux partenariats dans le domaine des produits alternatifs, de finaliser la vente de l’activité de services de gestion de fonds pour le compte de tiers, de lancer la stratégie d’actions non cotées en Europe, d’achever la phase finale de mise en œuvre de la plateforme SimCorp, de conclure de nouveaux partenariats de distribution pour certaines zones géographiques et de transférer les services de la société de gestion pour les fonds GAM.

Par ailleurs, GAM Holding AG lancera un rachat d’actions pour un maximum de trois millions d’actions nominatives (1,88?% des actions en circulation) « afin de satisfaire à ses obligations en matière de paiements fondés sur des actions. » Le rachat d’actions aura lieu du 15 décembre 2023 au 17 janvier 2024, à 12h00 CET, et le prix de l’offre pour chaque action nominative est de 0,425 CHF.

Laurence Marchal