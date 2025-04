GAM accuse des rachats nets de 4,4 milliards de francs en 2024

GAM a enchaîné une nouvelle année de flux négatifs, voyant sortir 4,4 milliards de francs suisses en 2024. Ses encours ont décliné de 19,3 milliards de francs suisses fin 2023 à 16,3 milliards de francs en décembre dernier, selon les résultats annuels de la société de gestion suisse publiés ce 26 mars.

Sa perte nette IFRS s’est réduite à 70,9 millions de francs, contre 82,1 millions en 2023 . En revanche, la perte sous-jacente avant impôts s’est creusée à 66,8 millions (49,5 millions en 2023). L’objectif reste d’atteindre la rentabilité en 2026.

GAM se réjouit du succès de ses initiatives d’optimisation des coûts, qui ont conduit à une baisse de 20?% des dépenses sous-jacentes par rapport à 2023. Selon le gestionnaire, l’impact total de ces mesures se reflétera en 2025 et au-delà.

GAM annonce aussi avoir étendu la maturité de la facilité de prêt de Rock, son principal actionnaire, jusqu’au 31 décembre 2027.

Bureaux à Milan et Paris

« Nous avons réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre de la stratégie de redressement de GAM et nous sommes maintenant devenus une société de gestion d’investissements pure player, mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines », a commenté Elmar Zumbuehl, PDG du groupe GAM.

Pour 2025, GAM annonce qu’il continuera à « travailler en partenariat avec les meilleurs gestionnaires externes, notamment pour le développement de nouveaux produits et la distribution de leurs propres produits existants aux clients de GAM ».

De plus, « GAM évaluera les possibilités de fusions et d’acquisitions afin d’améliorer les offres existantes, d’attirer les meilleurs partenariats stratégiques à long terme et de recruter les meilleurs talents dans nos principaux domaines d’activité à l'échelle mondiale », ajoute la société.

Enfin, GAM devrait pouvoir ouvrir ses succursales à Milan et à Paris cette année, étant sur le point d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires.

Laurence Marchal