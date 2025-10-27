Galp Energia: hausse du bénéfice trimestriel grâce au gaz et au raffinage

Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a publié lundi un bénéfice net ajusté (RCA) en hausse de 53% au troisième trimestre, à 407 millions d’euros, porté par la bonne performance de ses activités de gaz naturel et la hausse des marges de raffinage.

Ce résultat reflète "une solide dynamique opérationnelle" dans un contexte marqué par l'incertitude, a souligné Galp dans un communiqué.

L'excédent brut d’exploitation (EBITDA) ajusté a atteint 911 millions d'euros, en hausse de 11% sur un an, soutenu par une augmentation de la production au Brésil, les activités de la raffinerie de Sines, dans le sud-est du Portugal, et la reprise du marché espagnol dans le segment commercial.

La branche exploration-production a généré un EBITDA ajusté de 464 millions d'euros, en baisse de 14% sur un an, en raison de la baisse des prix du pétrole qui n'a été que partiellement compensée par une hausse de la production au Brésil.

Le segment industriel a vu son excédent brut d'exploitation grimper à 315 millions d'euros, soit une hausse de 91%, grâce à la bonne performance de l'activité de raffinage et aux volumes croissants des importations de gaz naturel liquéfié (GNL), notamment en provenance des États-Unis.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Galp a dégagé un bénéfice net ajusté de 973 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport à la même période de 2024.

La dette nette du groupe a diminué à 1,17 milliard d'euros fin septembre, contre 1,41 milliard trois mois plus tôt.

Galp a par ailleurs confirmé le démarrage de la production d'un nouveau gisement de pétrole au large du Brésil, qui pourra produire jusqu'à 220.000 barils par jour.