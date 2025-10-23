Galderma remonte vers ses records après des objectifs relevés
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 10:18
Cette révision s'appuie sur la montée en puissance du médicament Nemluvio en dermatologie thérapeutique, ainsi que sur la performance des activités esthétiques injectables, en particulier les neuromodulateurs et les produits de comblement (fillers & biostimulators), dopés par Sculptra et de nouveaux lancements. La division soins dermatologiques (Dermatological Skincare) devrait connaître une accélération, avec une croissance en haut de fourchette à un chiffre. Outre les revenus, la marge d'Ebitda devrait être un peu plus élevée que prévu en fin d'année.
Le groupe a prévu de renforcer ses investissements aux Etats-Unis, en projetant 650 MUSD d'ici 2030. L'action s'adjugeait plus de 5% après cette annonce, à 144 CHF. Le titre a signé un record à 149 CHF il y a deux semaines, un an et demi après son entrée en bourse.
Valeurs associées
|141,700 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+3,96%
A lire aussi
-
Mobiliser les avoirs russes pour l'Ukraine ? En première ligne, la Belgique veut une "mutualisation complète du risque" sous peine de bloquer la mesure
La Commission européenne a notamment proposé un "prêt de réparation", consistant à financer Kiev en s'appuyant sur les avoirs de la banque centrale russe gelés depuis l'invasion de l'Ukraine, sans les confisquer. "Je veux une mutualisation complète du risque". ... Lire la suite
-
Tesla chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 23 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de 3 % à 425,87 $ en pré-marché après ... Lire la suite
-
par Marie Mannes Volvo Cars s'envole jeudi à la Bourse de Stockholm alors que le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'accélération des réductions de coûts ayant compensé les effets des droits de douane et d'une concurrence ... Lire la suite
-
Sodexo a annoncé jeudi prévoir un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison de difficultés dans ses activités aux États-Unis, provoquant une chute de son cours de Bourse. Le groupe de restauration collective table sur une progression ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer