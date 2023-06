Galapagos nomme le Dr. Susanne Schaffert en tant qu'administrateur indépendant non exécutif

(AOF) - Galapagos a annoncé aujourd'hui que lors de sa réunion du 12 juin 2023, le Conseil d'administration a coopté le Dr Susanne Schaffert en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, en remplacement du Dr Rajesh Parekh qui s'est retiré le 10 juin 2023. La biotech belge souligne que sa nouvelle recrue a derrière elle « une carrière extraordinaire de 27 ans chez Novartis », ayant terminé présidente de Novartis Oncologie et membre du Comité de direction jusqu'à sa retraite en 2022, accélérant le pipeline de produits internes avec 6 nouveaux programmes cliniques, plusieurs lancements mondiaux.

Le Dr Schaffert est également membre du conseil d'administration d'Incyte Corporation et de Novo Holdings A/S, et membre du Novo Advisory Group (NAG) et de l'Executive Education Board de l'école de commerce de Saint-Gall.

