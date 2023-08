Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Galapagos: début d'un essai de phase II dans le lupus information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 14:47









(CercleFinance.com) - Galapagos a annoncé lundi soir la randomisation de son premier patient pour GALACELA, un essai de phase II multicentrique randomisé et en double aveugle, visant à évaluer son GLPG3667 chez les adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED) actif.



Une administration orale quotidienne de GLPG3667 ou d'un placebo sera étudiée chez environ 140 patients adultes atteints de LED pendant 32 semaines. L'étude portera sur l'efficacité, l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique.



'Le LED est une maladie auto-immune inflammatoire chronique qui affecte presque tous les systèmes organiques et donc l'une des maladies les plus hétérogènes traitées par les médecins', souligne le laboratoire belge de biotechnologies.





Valeurs associées GALAPAGOS Tradegate +1.38% GALAPAGOS Euronext Amsterdam +1.29% GALAPAGOS LSE -100.00% GALAPAGOS LSE Intl +1.36% GALAPAGOS OTCBB 0.00%