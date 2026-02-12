Gail Slater, responsable concurrence du ministère de la justice de Trump, quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La responsable de la division concurrence du ministère de la Justice de l'administration Trump a déclaré jeudi qu'elle quittait ses fonctions moins d'un an après avoir été nommée par le président Donald Trump.

Gail Slater a été confirmée en mars à la tête de la division, qui applique les lois contre les monopoles illégaux et les comportements commerciaux anticoncurrentiels. Elle a déclaré sur X que c'était "avec une grande tristesse et un grand espoir" qu'elle quittait son poste jeudi. "C'était en effet l'honneur d'une vie de servir dans ce rôle", a-t-elle ajouté.

Le départ de Mme Slater plonge la division dans l'incertitude, car les entreprises faisant l'objet d'enquêtes concurrence ont de plus en plus recours à des lobbyistes liés à M. Trump pour influencer l'issue de leurs affaires. La division se retrouve ainsi avec peu de cadres supérieurs, après le départ du chef du contentieux civil de la division cette semaine.

La Maison Blanche et le bureau du vice-président JD Vance n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le départ de Mme Slater. En juillet, Reuters et d'autres médias ont rapporté que deux des adjoints de Mme Slater avaient été licenciés pour insubordination après un accord donnant le feu vert à l'acquisition de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise

HPE.N pour un montant de 14 milliards de dollars. Cette décision a mis en évidence une lutte de pouvoir au sein de l'administration Trump entre les partisans d'une application rigoureuse de la législation concurrence et les négociateurs qui cherchent à exercer une influence.