FY24 et perspectives : longue est la route... (Crossject)

FY24 et perspectives : longue est la route...

PUBLICATION RES./CA

Le groupe a publié ses résultats pour l’exercice financier 2024. Les chiffres ne sont pas particulièrement significatifs, car ils concernent des produits encore en développement. Cependant, nous reconnaissons que les besoins de financement restent une préoccupation. Le dépôt de l’EUA prévu au deuxième trimestre 2025 est confirmé, ce qui est positif. Néanmoins, le besoin immédiat de financement supplémentaire est évident.

ACTUALITÉ

Le groupe a publié ses résultats pour l’exercice 2024. Le revenu d’exploitation était de €13.256m, comparé à €13.326m l’année précédente. Le résultat d’exploitation était de €-12,962m, en baisse par rapport à €-11.800m, et le résultat net était de €-12.295m, comparé à €-8.639m. La société disposait d’un cash (brut) de €7m à la fin de 2024.

ANALYSE

Le récit financier de Crossject se concentre sur le lancement anticipé de Zeneo et les nouvelles entités thérapeutiques ciblées (NTE). Les chiffres actuels du chiffre d’affaires et les pertes déclarées sont moins significatifs dans ce contexte. Notons néanmoins que la facturation des dépenses de R&D à la BARDA s’est élevée à €8.2m, contre €6.2m l’année précédente. Le groupe reste sur la bonne voie pour déposer une demande pour Zepizure au deuxième trimestre 25, ce qui est rassurant. Crossject prévoit également de soumettre une nouvelle demande de médicament à la FDA d’ici mi-2026 pour la commercialisation de ZEPIZURE® aux États-Unis pour le traitement du statut épilepticus.

Sur une note moins positive, la position de trésorerie brute s’élève à €7, malgré une levée totale de €24m l’année dernière (et le remboursement d’environ €5m de dettes) par le biais d’augmentations de capital, d’émissions d’obligations et de placements privés. Cela souligne le besoin continu de financement. Crossject alloue des ressources à la R&D pour d’autres produits candidats, tels que l’hydrocortisone et l’adrénaline, et envisage d’explorer diverses options de financement, y compris les fonds propres, la dette, le financement public et d’autres méthodes, tout au long de 2025. Les dépôts pour les enregistrements sont prévus à partir du deuxième semestre 26 aux États-Unis ou en Europe.

Le marché a réagi froidement à la perspective de nouveaux tours de financement. Le taux de consommation de trésorerie est important, à environ €1m, et tout retard dans le lancement de Zepizure (EUA et plus tard NDA) pourrait entraîner une dilution supplémentaire des actionnaires. Dans ce contexte, il est une nouvelle fois conseillé aux investisseurs de rester patients.

IMPACT

Nous intégrerons les chiffres pour l’exercice financier 2024. En regardant vers l’avenir, nous ne prévoyons pas de changements significatifs à nos chiffres suite à cette publication.