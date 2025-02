Fusions-acquisitions: nouvelle dynamique après la chute des volumes en 2024 (PwC)

(AOF) - 'La valeur des transactions de fusions-acquisitions a augmenté de 5 % en 2024 au niveau mondial, mais le volume a chuté de 18 % sur la même période", affirme PwC France et Maghreb sur la base des résultats de son étude mondiale "Global M&A Industry". Le marché français affiche un recul de 29 % du nombre d'opérations en un an, pour la seconde année consécutive, tandis que tous les secteurs ont connu une baisse des volumes de transactions en 2024 sur un an, allant de 8 % dans l’énergie) à 27 % dans le secteur technologique.

Selon le cabinet, le marché mondial des fusions-acquisitions "pourrait retrouver une trajectoire ascendante" en 2025, notamment grâce à la récente dynamique des transactions dans le segment des "larges caps". Cependant, certains signaux viennent obscurcir les perspectives d'évolution du marché comme la chute des volumes de certaines transactions.

Par ailleurs la dynamique actuelle des fusions-acquisitions a notamment été alimentée par les baisses des taux décidées par plusieurs banques centrales. Dans le même temps, les taux à long terme ont grimpé dans plusieurs pays et notamment en France, ce qui "crée une incertitude accrue concernant le calendrier et l'ampleur des évolutions de taux en 2025".