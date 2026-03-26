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Fusion Warner-Paramount : le vote fixé au 23 avril
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:18

Le géant du divertissement américain soumettra dans moins d'un mois à ses actionnaires son projet de fusion avec Paramount Skydance.

Si le vote est favorable, la transaction restera néanmoins conditionnée à l'approbation des autorités de la concurrence aux Etats-Unis et en Europe.

Warner Bros Discovery prévoit de finaliser l'opération au cours du troisième trimestre. Si celle-ci n'est pas conclue d'ici le 30 septembre, les actionnaires recevront une indemnité de retard de 0,25 USD par action et par trimestre jusqu'à la finalisation, selon des informations relayées notamment par le Wall Street Journal.

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