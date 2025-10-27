Fusion entre American Water Works et Essential Utilities

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Water Works Company AWK.N et Essential Utilities WTRG.N vont fusionner pour former une société dont la valeur d'entreprise combinée s'élèvera à environ 63 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi.