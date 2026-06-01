Fund Channel va travailler pour l’assureur Vitis Life

Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B2B, joint-venture entre Amundi et la banque Caceis (tous deux dans le groupe Crédit Agricole), annonce une nouvelle collaboration avec Vitis Life, un assureur-vie luxembourgeois filiale du groupe Monceau Assurances .

Dans ce cadre, Fund Channel met à disposition de Vitis Life des solutions digitales destinées à optimiser sa gestion opérationnelle et améliorer l’efficacité de ses processus internes.

Depuis 2005, Fund Channel propose une solution à guichet unique (all-in-one) pour faciliter la distribution des véhicules d’investissement et améliorer les processus pour les sociétés de gestion et les distributeurs de fonds. Plateforme de distribution qui met en lien fournisseurs et distributeurs, Fund Channel qui affiche plus de 613 milliards d’euros d’actifs sous intermédiation pour le compte de 600 sociétés de gestion et plus de 100 distributeurs de fonds, anime aux côtés de ses concurrents MFEX by Euroclear, le leader Allfunds, ou encore Clearstream Fund Centre, une infrastructure devenue clé de la gestion d’actifs mondiale au regard notamment de l’accroissement des obligations réglementaires.

Créé par Pictet et désormais filiale commune d’Amundi et de Caceis, Fund Channel a lancé en avril 2025, Fund Channel Liquidity, destiné aux trésoriers d’entreprise pour leur donner un accès direct à un large éventail de fonds monétaires. Une troisième voie entre asset managers et distributeurs.

Valérie Riochet